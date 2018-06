Wenn der Stadtrat am morgigen Donnerstag um 17.30 Uhr in der Stadthalle Heimathaus zu seiner nächsten Sitzung zusammenkommt, stehen im öffentlichen Teil zwölf Punkte auf der Tagesordnung. Neben der geplanten neuen Zufahrt „Innenstadt-Nord“ geht es auch um den Bebauungsplan für den Neubau der Freien Christlichen Schule auf Torney, die Satzung des Jugendbeirates, den Bebauungsplan „Im Bitzen“ Heimbach-Weis sowie eine Anfrage der Linken zum Thema „Flaschensammelvorrichtung“. Außerdem stellen die beiden christlichen Kirchen Zuschussanträge für Branschutz- beziehungsweise Sanierungsmaßnahmen in Kitas Block und Raiffeisenring.

