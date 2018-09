Generalsekretäre der CDU – das waren in der Vergangenheit oft beinharte Hunde. Peter Hintze polemisierte mit der „Rote-Socken-Kampagne“, und selbst der später so besonnene Heiner Geißler war einst aggressiver Parteipolitiker, nannte die SPD die „Fünfte Kolonne Moskaus“. Dass Christoph Gensch früher bei Borussia Neunkirchen in der Fußball-Oberliga verteidigte, passt da ins Bild. Vorne die Zauberer, hinten die Männer fürs Grobe. Doch Gensch wird diesem Bild nicht gerecht. Der Mann, der am 20. Oktober Generalsekretär der Landes-CDU werden soll, beschreibt seinen Politikstil so: „Hart in der Sache, moderat im Ton.“ So kennt man den 39-jährigen Pfälzer.

Einen aus seiner Sicht treffenderen Sportvergleich hat der Facharzt für Innere Medizin auch parat: „Andreas Scheuer sagt, er sei der Synchronschwimmer der Parteivorsitzenden. Ich kann kein Synchronschwimmen. Mit mir kann ...

Lesezeit für diesen Artikel (494 Wörter): 2 Minuten, 08 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.