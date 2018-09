Karten für die Wahlveranstaltung sind sehr begehrt

Die Eintrittskarten für die Wahlgala – diesmal am 3. November – im Kursaal des Parkhotels Bad Kreuznach sind stets heiß begehrt. Nadine Poss von Weinland Nahe erklärt die Vergabe: Freier Verkauf ist nur am 4.

Oktober bei Weinland Nahe in der Burgenlandstraße; telefonische Reservierung ist an diesem Tag möglich, allerdings müssen diese Karten dann am Folgetag, 5. Oktober, bis 12 Uhr abgeholt werden. Pro Person ...