Hilfe bei bewegenden Schicksalen in der Region

„In den letzten Jahren sind wir dazu übergegangen, mit den Spendenerlösen von HELFT UNS LEBEN (HUL) in Not geratene Menschen im RZ-Verbreitungsgebiet zu unterstützen. So haben wir den direkten Überblick, wo das Geld hingeht“, erklärte die HUL-Vorsitzende Manuela Lewentz-Twer im Interview mit Chefredakteur Peter Burger. HELFT UNS LEBEN helfe dort, wo der Sozialstaat oder die Krankenkassen mit ihren Leistungen an die Grenzen stoßen.

Die Fälle, die meistens von Freunden, Ärzten oder den RZ-Redakteuren berichtet werden, würden alle durch persönliche Besuche von Manuela Lewentz-Twer und HUL-Geschäftsführer Hans Kary geprüft und später im Vorstand entschieden. ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.