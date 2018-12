Der Tausendsassa Eberhard Ströder

Eberhard Ströder ist seit 55 Jahren als Organist in der Kirchengemeinde Nordhofen tätig. Zudem ist er seit 52 Jahren Mitglied des Kirchenvorstands. Für sein großes Engagement bekam Eberhard Ströder im Jahre 2013 die Silberne Ehrennadel der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau verliehen – eine der höchsten Auszeichnungen der Landeskirche. Ströder setzt sich nicht nur für Tansania ein, sondern engagierte sich auch sehr für die Gemeindepartnerschaft mit Bitterfeld in Ostdeutschland. Wer die Projekte des 77-jährigen Mogendorfers unterstützen möchte, kann das mit einer Spende tun:

Eberhard Ströder, IBAN DE22.5735.1030 0155 0890 06 oder auf das Konto der Evangelischen Kirchengemeinde Nordhofen: IBAN DE16.5739.1800.0001.5606 03. Bei Spenden bitte als Betreff den Vermerk „Spende Eberhard Ströder“ angeben.

