Für seine langjährigen Dienste wurde Herr Ulf Imhäuser aus Mammelzen am 15. Februar zum Ehrenmitglied der Wiedbachtaler Sportfreunde Neitersen e. V. ernannt.

Die Ehrung wurde vom Vorsitzenden Eckhard Gansauer vorgenommen. Nach 21 Jahren gab Ulf Imhäuser an diesem Abend den Vorsitz des Fördervereins an Adrian Voßkühler ab. In den 21 Jahren seiner ...