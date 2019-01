Durch das engagierte Team der Ditib-Moschee in Mülhofen konnte der Erlös an die Deutsche Knochenmarkspender-Datei übergeben werden.

Das Team der Ditib-Moschee in Mülhofen hat jüngst in der Moschee in Mülhofen frische Lahmacun gebacken. Ditib hatte die Kosten für die Zutaten finanziert. Fladenbrot aus Hefeteig mit einem würzigen ...