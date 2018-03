Wo das Essen zur Qual wird

Olympische Spiele sind dazu da, die Welt kennenzulernen. Kollege Kjell lernt gerade die Briten kennen. Er berichtet davon für eine mittelschwedische Zeitung, für Menschen auf dem Land, weit weg von London. Wir irren zusammen durch den Hyde Park, weil uns freundliche, leider aber ahnungslose Helfer in die falsche Richtung zur U-Bahn geschickt haben.

Der Hyde Park ist groß, da kann man viel plaudern. Wir reden darüber, was wir so machen, welche Sportarten wir besucht haben. Und dann kommen wir auf Kjells Internet-Blog zu sprechen, sein Gesicht verzieht sich. „Über was schreibst du darin?“, frage ich. Kjell entgleiten die sonst so freundlichen Gesichtszüge. „Übers Essen.“ Seit zwei Wochen kostet sich Kjell durch die britische Küche. Also nicht durch die Londoner Kantinen, in denen ich mich jeden Tag durchhangele, die aus Italien, Indien, der Türkei oder sonst woher Speisen miserabel kopieren.

Tee zu kochen, ist ja nicht schwierig, aber an den Herdplatten stümpern sie sich einen zusammen. Sagt zumindest der Kollege aus Mittelschweden. Anfangs hat er jeden Tag eine neue „Delikatesse“ per Blog nach Hause transferiert, inzwischen ist ihm ganz schlecht. „Das war die dümmste Idee meines Lebens.“ Er kann das alles nicht mehr sehen, Fish and Chips, Cottage Pie, Plum Pudding, dazu ein gewöhnungsbedürftiges Bier namens Pale Ale.

Er wird es zu Ende bringen, sagt er tapfer. Kjell kostet jetzt einfach seltener und redet sich damit heraus, dass er so viele Wettkämpfe besucht. In Wahrheit ist er froh, wenn er wieder zu Hause am Tisch sitzt. Die Küche Mittelschwedens soll sehr gut sein, vielleicht sollte man dazu mal einen Blog machen.

