Mit Engeln an der Amalfiküste

Volker Boch

Die Spiele sind rum, meine Zeit in London ist fast zu Ende. Das ist vor allem deshalb sehr schade, da ich gerade erst mein Stammlokal gefunden habe. Es trägt den urbritischen Namen „The old Amalfi“. An den Wänden hängen Schwarz-Weiß-Aufnahmen der gleichnamigen Küste aus den 50er-Jahren, dazu gibt es Klinkermauerwerk mit Nischen, in denen Engelsfiguren Trompete spielen und Trommeln schlagen. Die kunstvoll geschwungene Blechdeckenlampe ist umgeben von einem Himmelsgewölbe, das Michelangelo nicht schöner hätte malen können. Engel fliegen dort durch himmlischstes Himmelblau. Zur Verzierung ragt eine große Steinamphore in den Innenraum, darauf thronen Putten. Manchmal ist Eros Ramazotti oder Zucchero aus den Lautsprechern zu hören, aber meistens ist es so laut, dass sich die Bedienungen beim Wegtragen der Teller ein Ohr zuhalten.

Hier verdichtet sich die olympische Welt auf 80 Quadratmeter, abends ab 23 Uhr surren die Reporter herein wie die Motten zum Licht. Japaner, Kanadier, Brasilianer, Spanier, ja sogar Briten sind vertreten. Mittendrin steht Salvo, der Wirt, nein, der Padrone, wie ein Fels in der Brandung. Er hat sich ganz auf die Spiele eingerichtet; er macht etwas später auf und kaum mehr zu. Dafür ist der Laden immer voll. Es spricht sich eben rum, dass hier um 1.30 Uhr morgens die Spaghetti noch al dente sind, die Pizza a la minute. Dazu gibt es roten Hauswein, der so jung ist, dass er auf der Zunge knackt. „Olympia ist verrückt“, sagt Salvo am letzten Abend, „schade, dass es rum ist.“ Da hat er recht. Vielleicht sollte ich mich für eine Anstellung in London bewerben, jetzt, wo das Rätselraten beendet ist, wo man lecker essen kann. Und viel wichtiger: Salvo macht herausragenden Espresso – was in London so selten ist wie ein Sprinter auf dem Niveau von Usain Bolt.

