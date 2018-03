Aus unserem Archiv

Bereits am Samstag spielen zehn Ü32-Teams in der Konrad-Frey-Halle ihren Futsal-Kreismeister aus. Los geht's um 14 Uhr mit der Partie SG Alsenztal gegen Karadeniz Bad Kreuznach. In der Gruppe stehen neben der SGA und den routinierten „Löwen“ noch die SG Weinsheim, die SG Roxheim/Winzenheim und die SG Braunweiler/Sommerloch.