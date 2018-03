Nachwuchsprobleme kennt der TSC Crucenia nicht

Aus unserem Archiv

Neben den drei Tanzschulen bildet der Tanzsportclub (TSC) Crucenia den tänzerischen Mittelpunkt Bad Kreuznachs. Knapp 400 Mitglieder zählt der Verein, davon sind 45 Personen (14 Prozent) als Fördermitglieder angemeldet, die restlichen Mitglieder nehmen aktiv am Vereinsleben teil. Die meisten von ihnen (32 Prozent) profitieren vom Kindertanzbereich, 30 Prozent der Mitglieder nehmen als Paare an Tanzkreisen teil, 14 Prozent der Mitglieder tanzen ohne Partner, und nur 10 Prozent sind professionelle Turniertänzer. Nachwuchsprobleme kennt der TSC überhaupt nicht – im Gegenteil: „Wir bräuchten unbedingt mehr Trainer. Wir haben sogar schon an einen Aufnahmestopp gedacht“, sagt die Erste Vorsitzende des TSC, Kirsten Geisler.