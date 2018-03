Am Shareholder Value, dem Wert des Unternehmens und damit dem Kurswert der Aktien, ist unternehmerisches Handeln in der angelsächsischen Wirtschaftstradition üblicherweise ausgerichtet. Das ist bei der John Deere AG als neuer Eigentümerin der Wirtgen-Gruppe nicht anders. An den Umgang mit dem extrem erfolgreichen Familienunternehmen Wirtgen gewöhnt, leiten sich daraus bei einigen Beobachtern im Asbacher Land Sorgen ab. Wie nachhaltig ist das Bekenntnis des Weltkonzerns zu Windhagen und den anderen deutschen Wirtgen-Standorten? Was, wenn eine neue Unternehmensführung sich in einigen Jahren nicht mehr daran gebunden fühlt und Arbeitsplätze und Technologie in die USA verlagert? Eine Partnerschaft zwischen der VG Asbach und der John-Deere-Stadt Moline bietet gegen eine solche Entwicklung zwar keine Gewähr, dennoch ist es ein kluger Schachzug der Verwaltung, auf diese Art auf eine Entstehung persönlicher Bindungen hinzuarbeiten. Denn die zählen offensichtlich auch etwas im Weltkonzern, der seit 170 Jahren an einem Standort fernab der US-Ballungszentren festhält. Mehr als nur ein netter Nebeneffekt ist dabei die Gelegenheit, einen Schüleraustausch zu etablieren. Und für begabte Englisch-Asse, deren Familien mit der Finanzierung einer USA-Reise überfordert sind, lässt sich bei sprudelnden Steuereinnahmen sicherlich eine Lösung in Form von Stipendien finden.

