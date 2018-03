Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen der IKG an den Samstagen 3. und 10. Februar sowie die Frauenfastnacht am 20.

Januar jeweils um 19.11 Uhr in der Heidensteilhalle in Idar findet jeden Dienstag und Freitag zwischen 18 und 20 Uhr im IKG-Vereinsheim, Layenstraße 181, statt. Kartenreservierungen werden auch telefonisch unter 06781/446 05 sowie per E-Mail an kartenvorverkauf@ ikg-io.de entgegengenommen.