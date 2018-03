Baskets-Reserve empfängt den VfL Bensheim

Aus unserem Archiv

Während der BBC Horchheim am 21. Januar sein erstes Spiel in der 2. Basketball-Regionalliga Südwest (Heimspiel gegen den TV Langen II) austrägt, sind die Conlog Baskets Koblenz II bereits an diesem Samstag gefordert: Zu Hause in der heimischen Sporthalle der Goetheschule in Lützel empfangen die Koblenzer ab 19 Uhr den Tabellensechsten VfL Bensheim.