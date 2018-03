Nach 0:2-Rückstand: SC-Frauen zwingen Tabellendritten in den Entscheidungssatz

Der „unbedingte Siegeswille“ sei im Entscheidungssatz etwas zu kurz gekommen, lieferten die Volleyballerinnen des SC Altenkirchen in den sozialen Medien eine Einschätzung, warum sie beim Gastspiel der Verbandsliga Nord beim TV Vallendar letztlich mit 2:3 (23:25, 19:25, 25:21, 27:25, 5:15) unterlegen waren. Gänzlich leer aus gingen sie damit freilich nicht, immerhin nahm die Mannschaft von Trainer Fred Theis den angestrebten „Bonuspunkt“ mit in die Heimat.

Danach hatte es nach einer gespielten Dreiviertelstunde allerdings nicht ausgesehen, mit 0:2 lagen die SC-Frauen da bereits in Sätzen zurück. Doch wie schon in diesen ersten beiden durchaus ausgeglichenen Durchgängen boten die Altenkirchenerinnen dem Tabellendritten auch in der Folge Paroli, verkürzten zunächst auf 1:2 und behielten dann in der Verlängerung des vierten Satzes die Oberhand. Im Tiebreak konnten die Gäste die fünfte Niederlage in Folge zwar nicht abwenden, doch der Frust hielt sich hinterher in Grenzen. Auf dieser Leistung könne und wolle man aufbauen, teilen die SC-Mädels mit. Vielleicht reicht es ja beim Heimspieltag Mitte Februar wieder zu einem Sieg. hun