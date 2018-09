Der Zweitligist TG Mainz-Gonsenheim bei den Männern und der FC Wierschem bei den Frauen sind die Pokalsieger des Volleyball-Verbands Rheinland-Pfalz (VVRP) 2018. Mit dabei beim Final-Four-Turnier in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied warn aus dem Kreis Neuwied bei den Männern der TV Feldkirchen (Regionalliga Südwest) und die neu gegründete SG VC Neuwied/DJK Andernach, die in der Oberliga-Rheinland-Pfalz/Saar spielt.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung, die der TV Feldkirchen ausgerichtete, ergab die Auslosung durch Turnierleiter Björn Sauer, der auch an der Spitze des Verbandes steht, die Halbfinalpaarungen. Die neu zusammengestellte ...

Lesezeit für diesen Artikel (438 Wörter): 1 Minute, 54 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.