Das Feld für das Final-Four-Turnier im deutschen Pokalwettbewerb nimmt Konturen an – und auch der TTC Zugbrücke Grenzau ist dabei, wenn am 5. Januar in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena die Entscheidung fällt. Nach den TTF Ochsenhausen, dem Tabellenführer der Tischtennis-Bundesliga (3:0 beim Zweitligisten TTC GW Bad Hamm), haben am Dienstagabend auch die Brexbachtaler sowie Werder Bremen ihre Tickets für das Pokalfinale gelöst. Während sich Bremen mit 3:1 gegen den TTC Bergneustadt durchsetzte, gelang den Grenzauern in beim 1. FC Saarbrücken nach einem 0:2-Rückstand noch die Wende zum 3:2.

„Hier hat niemand mehr mit uns gerechnet“, war Grenzaus Präsident Frank Knopf nach dem Spiel begeistert von der enormen Energieleistung seiner Mannschaft. „Wir fahren nach Ulm. Das ist sensationell, einfach ...

