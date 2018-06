Nur 23 der insgesamt 65 in der Region organisierten Vereine hatten ihre Vertreter zum Tischtennis-Regionstag in Treis-Karden an die Mosel entsandt. Auch in der „Musterregion“ Ahrweiler-Mayen/Cochem-Zell stehen die Zeichen für den Tischtennissport längst nicht mehr so gut. Regionsvorsitzender Ingo Terschanski stellte einen starken Rückgang bei den Meldungen für die Regionsmeisterschaften fest. Und auch die Anmeldezahlen für die neue Saison lassen wenig Gutes ahnen. Denn die Vereine haben lediglich 43 Nachwuchsmannschaften gemeldet. Am Rande des Regionstages wurde festgestellt, dass die Hälfte der Vereine in der Region überhaupt keine Jugendarbeit mehr betreibt.

Winfried Gerhard, Vizepräsident Finanzen im Tischtennisverband Rheinland (TTVR), informierte über die Fortschritte bei der geplanten Fusion zwischen dem TTVR und dem rheinhessischen Tischtennisverband. Daneben galt es, einen weiteren Negativtrend zu ...

Lesezeit für diesen Artikel (235 Wörter): 1 Minute, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.