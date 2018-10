Der 12. Deutschland-Pokal für die Senioren 60 hat zum ersten Mal Halt in Simmern gemacht: Neun Landesverbände bei den Männern und zehn Landesverbände bei den Frauen entsandten ihre besten Tischtennis-Asse zur Mannschafts-DM in die Kreisstadt. Mittendrin war der 69-jährige Bernd Schuler aus Ernst, der für den TV Cochem in der 2. Rheinlandliga Nord-Ost aktiv ist, und sein Team Rheinland als Spitzenspieler auf den ausgezeichneten dritten Platz führte.

Ausgezeichnet war auch die Arbeit des Ausrichters VfR Simmern. Lob gab es auch von Achim Thelen aus Duisburg, dem Seniorenbeauftragten des DTTB: „Vor zwei Jahren haben hier schon Mannschaftsmeisterschaften ...

Lesezeit für diesen Artikel (744 Wörter): 3 Minuten, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.