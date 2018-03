8:8 in Nassau fühlt sich für VfR wie Sieg an

Dem VfR Simmern ist in der Tischtennis-Oberliga beim TV Nassau eine Überraschung gelungen. Der Tabellendritte Nassau konnte seiner Favoritenrolle trotz einer zwischenzeitlichen 5:1- und 8:4-Führung nicht gerecht werden. Das 8:8-Remis nach vier Stunden Spielzeit fühlte sich für die Simmerner, die sich im Abstiegskampf befinden, wie ein Sieg an.

Dabei begann die Partie eher schlecht für den VfR. Nach den Doppeln lagen die Kreisstädter bereits mit 1:2 zurück, auch weil das VfR-Spitzendoppel Kevin Eckmann/Kamil Matejka gegen den ehemaligen Bundesligaspieler Zsolt-Georg Böhm und dessen Sohn David Böhm nie ins Spiel fanden.

Bei Nassau sorgten vor allem die ersten drei Akteure für Punkte. Neben Vater Böhm waren Michal Vavra und der ehemalige Simmerner Christian Schanne nicht zu schlagen für die Simmerner. Alle acht Nassauer Punkte gingen auf das Konto der drei. So lag der TV zwischenzeitlich mit 5:1 in Front.

So gut Nassau auf den ersten drei Positionen agierte, so stark spielte der VfR aber gegen die anderen drei Nassauer Spieler. Insbesondere das hintere Paarkreuz um Moritz Weinand und Lucas Senscheid zeigte eine herausragende Leistung und so verkürzte für den VfR auf 4:5.

Dann waren es aber wieder die drei Nassauer, die auf 8:4 erhöhten. Doch der VfR ließ sich nicht unterkriegen. Kapitän Senscheid schilderte die letzten Spiele: „Es war super spannend und eine starke Aufholjagd, nachdem wir schon 4:8 hinten lagen. Dann haben Markus Streicher und Moritz Weinand fast zeitgleich gewonnen. Als ich dann auf 7:8 verkürzte, waren die Jungs noch heißer auf den Punkt und Kamil hat im Doppel unglaublich gut gespielt.“

Die im ersten Doppel noch so deutlich unterlegene Paarung Eckmann/Matejka drehte auf und spielte sich in einen Rausch. Besonders der zweite Satz, der mit einem knappen 12:10 in den Hunsrück ging, war wichtig. Am Ende setzten sich die beiden im vierten Satz durch. Senscheid: „Es war eine gerechte Punkteteilung. Ich hoffe, die Rückrunde geht so weiter wie sie begonnen hat.“

Durch den überraschenden Punktgewinn verbesserte sich Simmern auf den sechsten Tabellenplatz mit 9:11 Punkten und hat nun zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang acht, den der TuS Weitefeld-Langenbach (7:13 Zähler) innehat. Jetzt hat der VfR aber erst einmal länger spielfrei. Erst in fünf Wochen (17./18. Februar) geht es mit dem wichtigen Heimspielwochenende gegen den direkten Konkurrenten und Tabellensiebten TSV Wackernheim (8:10 Punkte) sowie gegen den abgeschlagenen Vorletzten DJK Heusweiler (2:16 Punkte) weiter. pek