Tennis-Routinier Dieter Roth vom TC Siershahn hat auf Mallorca bereits zum vierten Mal die Canyamel Open Seniors gewonnen. Bei der zwölften Auflage seines mit 140 Teilnehmern besetzten Lieblingsturniers trat Roth erstmals in der Altersklasse der Männer 75 an, in der er vor wenigen Wochen mit dem TC Siershahn Deutscher Mannschaftsmeister geworden war. Im Halbfinale ließ er Kurt Schmitt vom Marienburger SC Köln mit 6:0, 6:0 nicht die Spur einer Chance und gab im hart umkämpften Finale auch Hans Ankowiak, der Nummer 54 der deutschen Rangliste, mit 6:2, 4:6 und 10:8 das Nachsehen.

In der AK 40 erreichte ebenfalls ein Westerwälder das Endspiel, doch musste sich Thomas Schekorr vom TC Roßbach gegen Frank Sandmann aus Wolfsburg mit 6:1, 1:6 und 7:10 geschlagen geben. An ...

