Beim sehr gut besuchten Straßenlauf der LG Brechen im benachbarten Kreis Limburg-Weilburg waren auch zahlreiche Ausdauersportler aus Vereinen des Rhein-Lahn-Kreises am Start. Über die Halbmarathon-Distanz von 21,1 Kilometern erreichten insgesamt 161 Athleten das Ziel. Als 40. der Gesamtwertung und damit Vierter der Klasse M 40 lief Frank Schmidt (LG Lahn-Aar-Esterau) nach 1:37:18 Stunden über die Ziellinie. Als 53. kam Elena Sanz-Alonso (Diezer TSK Oranien) an. Sie war in 1:41:01 Stunden fünftschnellste Frau im Ziel und damit Zweite ihrer Altersklasse W 40. Rainer Brückmann (Running Team Bad Ems) benötigte 1:54:56 Stunden und wurde Dritter der M 65.

Im Wettbewerb über 10 Kilometer erreichten insgesamt 121 Läufer das Ziel. Heike Rodenkirch (TV Kördorf) war in der Gesamtwertung viertbeste Frau und sicherte sich in 47:43 Minuten den Sieg der ...

