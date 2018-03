LLG: Erste Plätze und DM-Norm

Wieder einmal zeigten die Leichtathleten der LLG Hunsrück starke Leistungen, dieses Mal beim Crosslauf in Weierbach und in Ludwigshafen in der Halle.

Starker Auftritt: Lennart Rüdel lief in Weierbach über 3960 Meter auf den ersten Platz. Foto: LLG Hunsrück

In Weierbach siegte Sabine Rech auf der Langstrecke über 7920 Meter in guten 34:06 Minuten und in ihrer Altersklasse W50. Nach ihrem Sieg in Oberbrombach gewann sie auch auf der Bein. Mit ihrer Zeit war sie sogar deutlich schneller als beim vergangenen Lauf (35:26 Minuten). Zweite wurde die gebürtige Bucherin Iris Walter vom TV Meisenheim (36:20 Minuten). Einen weiteren Klassensieg erlief Natascha Sterger in der W40 in 43:55 Minuten.

Auf der Mitteldistanz über 3960 Meter gab es zwei erste Plätze: Einmal für Lennart Rüdel bei den Männern und einmal für Nikolai Michel bei der männlichen Jugend U18. Rüdel gewann in 15:42 Minuten, Michel in 16:22 Minuten. Weitere Platzierungen auf dem Treppchen erliefen Maike Eberth bei den Frauen mit Platz zwei in 18:42 Minuten und Jessica Lang mit Platz drei bei der weiblichen Jugend U18 in 19:21 Minuten. Die jüngsten Starter der LLG waren ebenfalls vorne in der Ergebnisliste zu finden: Felix Müller siegte in seinem Jahrgang 2008 deutlich in 3:42 Minuten, ebenso wie Elina Auler bei den Schülerinnen Jahrgang 2007, die in 4:05 Minuten auf Platz eins lief. Valentin Marquardt rundete das gute Ergebnis mit Platz sechs in 4:14 Minuten im Schüler Jahrgang 2007 ab. Der nächste Lauf der OIE-Nahe-Crosslaufserie findet am 24. Februar in Veitsrodt statt.

In Ludwigshafen standen die Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften mit Rheinlandwertung an. Dirk Müller (Klasse M50) von der LLG ging über 800 Meter bei den Männern an den Start und lief mit 2:13 Minuten auf den zwölften Gesamtplatz. In der Rheinlandwertung holte Müller den fünften Platz und mit dieser Zeit erfüllte er die Norm für die Deutschen Senioren- Hallenmeisterschaften. Lena Müller lief in Ludwigshafen über die 1500-Meter-Distanz. Hier verbesserte sich die in der weiblichen U18-Klasse startende Läuferin um mehr als fünf Sekunden auf starke 5:17 Minuten. Im spannenden Schlussabschnitt des Rennens lief Lena Müller auf den vierten Platz in der Rheinland-Pfalz-Wertung, was Platz zwei im Rheinland bedeutete. Eine starke Leistung zeigte auch Marie Sophie Kochems über 200 Meter: Sie belegte bei ihrem ersten 200-Meter-Rennen in der weiblichen Jugend U18 den 14. Platz in sehr guten 28,63 Sekunden.