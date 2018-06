Sie charakterisieren es als „kompakte, gutklassige Veranstaltung“. Für ihre siebte Hachenburger Nacht im Burbach-Stadion am heutigen Montag ab 17.30 Uhr hat die Leichtathletik-Abteilung des TuS Hachenburg ein knapp vierstündiges Wettkampfprogramm zusammengestellt, das sich von vielen anderen Meetings abhebt. Die Hachenburger Nacht sieht sich inzwischen nämlich als integratives Sportfest, und so werden Athleten mit und ohne Behinderungen in gemeinsamen Wettkämpfen gegeneinander werfen, springen und laufen. Rund 150 Meldungen lagen den TuS-Verantwortlichen am Samstagnachmittag nach dem offiziellen Meldeschluss vor, rund ein Drittel davon sind paralympische Sportler. Neben Florian Reitz aus Stockhausen-Illfurth kommen ein zwölfköpfiges Aufgebot aus Wales, eine Gruppe von Bayer 04 Leverkusen um Moritz Raykowski, Junioren-Vizeweltmeister über 100 Meter von 2016, und Hochsprung-Routinier Reinhold Bötzel von TuS Rot-Weiß Koblenz, der sich auf seiner Abschiedstournee trotz verletzungsbedingter Schwächung gerne noch einmal für die anstehende Europameisterschaft in Berlin qualifizieren möchte.

Ob Heinrich Popow dorthin kommen wird, wo er im August 2016 mit 6,77 Metern einen Weitsprung-Weltrekord für die Startklasse T42 aufstellte, steht in den Sternen. Am Samstag sah es eher ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.