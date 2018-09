Seit dem Jahr 2015 gibt es im Leichtathletikverband Rheinland eine Team-Meisterschaft. In den drei ersten Jahren dieser noch jungen Veranstaltung kam die LG Westerwald auf „nur“ einen Titel. 2017 lag die U 14-Mannschaft in Bad Ems in der Endabrechnung vorne. Diese Ausbeute haben die Läufer, Springer und Werfer im grünen Trikot zum Ende der Freiluftsaison in Dierdorf nun auf einen Schlag verdoppelt. Die U 18/U 20-Mannschaft gewann mit 65 Punkten vor dem Post-Sportverein Trier (63), in der Altersklasse U 14 teilte man sich den ersten Rang mit der LG Sieg (beide 71 Punkte).

Drei Einzelstarts plus Staffelteilnahme oder vier Einzelstarts ohne Staffel sind in diesem Wettkampfformat erlaubt. Die Westerwälder reizten diese Möglichkeit bei ihren vielseitigen Punktegaranten aus und wählten somit genau die richtige ...

Lesezeit für diesen Artikel (260 Wörter): 1 Minute, 07 Sekunden

