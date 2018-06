Rheinland-Pfalz-Meisterschaft der Männer, Frauen und U 18-Leichtathleten – bei dieser Veranstaltung ging seit dem Jahr 2014 immer mindestens ein Titel in den Westerwald. Am Samstag, 9. Juni, wollen die heimischen Läufer, Springer und Werfer diese Serie in Eisenberg in der Pfalz fortsetzen. Die Aufgaben wachsen, weil das Teilnehmerfeld mehr als doppelt so groß ist wie bei den Rheinland-Meisterschaften in Hamm vor zwei Wochen und die Qualität ebenfalls nicht mit der von Hamm zu vergleichen ist.

Hochspringer Felix Keser bekommt es zum Beispiel mit Tomas Janda (Bestleistung: 2,20 Meter) zu tun, kann aber sicherlich wieder in der erweiterten Spitzengruppe mitmischen, wenn er seine Leistungen aus der ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.