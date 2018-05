Beim 22. Läuferabend der LG Maifeld-Pellenz in Ochtendung holte sich Finn Drüner (TuS Montabaur) im Trikot der LG Westerwald einen Klassensieg. Im 80-Meter-Hürdenlauf der Schüler M 15 überzeugte er mit einem fehlerfreien Lauf und gewann in neuer Hausmarke von 11,88 Sekunden (Saison 2017: 12,59). Im 100-Meter-Sprint wurde er in verbesserter Zeit von 12,18 Sekunden Dritter. Vereinskollegin Anna-Marie Lange lief ebenfalls zu Rang drei im 80-Meter-Hürdenlauf der Schülerinnen W 15 in 15,74 Sekunden.

Schülerinnen W 14, 100 m: 4. Anna-Marie Lange 14,73 Sekunden; 7. Ricarda Hübinger 14,96; 9. Kyra Wegener 15,23; 11. Katharina Braininger 15,71; 80 m Hürden: 5. Ricarda Hübinger 16,40; ...

