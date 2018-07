Diese DM-Goldmedaille hatte Nadine Gonska noch gefehlt in ihrer Sammlung. Im Team war die Sprinterin aus Langenlonsheim unter freiem Himmel oft siegreich gewesen in den vergangenen Jahren. Auch im Einzel hatte die 28-Jährige mehrfach Edelmetall abgeräumt. Ganz oben auf dem Treppchen hatte sie abseits der Staffelwettbewerbe in einem Stadion aber nie gestanden. Nicht in den Jahren 2013 und 2014 in Ulm. Nicht 2016 in Kassel. Auch nicht 2017 in Erfurt. 2018 in Nürnberg aber hat es funktioniert.

Nadine Gonska hat ihren DM-Goldmedaillensatz komplettiert. Mit einem souveränen Sieg auf ihrer neuen Paradestrecke, den 400 Metern, auf der sie sich in sehr kurzer Zeit zu Deutschlands Topsprinterin gemausert hat. ...

Lesezeit für diesen Artikel (399 Wörter): 1 Minute, 44 Sekunden

