Hockey, 2. Regionalliga: KHC-Frauen haben Abschlüsse trainiert

Aus unserem Archiv

Bad Kreuznach

Im Hinspiel ließen sich die Hockeyspielerinnen des Kreuznacher HC düpieren. 1:3 unterlagen sie dem SC Frankfurt 1880. Das wollen die Bad Kreuznacherinnen nun im ersten Spiel der Rückrunde in der 2. Regionalliga wieder gutmachen. Sie gastieren am Samstag um 16 Uhr in der hessischen Metropole.