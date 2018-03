Am Sonntag in Siershahn: Bannberscheider Frauen stehen vor hoher Pokalhürde

Aus unserem Archiv

Bannberscheid

Ehe es für die Handballerinnen des TuS Bannberscheid in einer Woche wieder um Rheinlandliga-Punkte geht, kämpfen Hannah Schlapp (beim Torwurf), Spielertrainerin Melanie Knapp (im Hintergrund) und Co. an diesem Sonntag ab 15 Uhr in der Siershahner Overberghalle erst mal um den Einzug ins Final-Four-Turnier um den HVR-Pokal, das an Ostermontag, 2. April, ausgetragen wird.