Nur ein Punkt: TuS-Reserve vergeigt klaren Vorsprung

Nach einer 21:16-Pausenführung musste sich die Reserve des TuS Holzheim in der Bezirksoberliga bei der HSG Neuenhain/Altenhain am Ende mit einem mageren 33:33 begnügen. Immerhin aber wahrte das Team von Trainer Christian Bittkau den gebührenden Abstand zur Gefahrenzone. Nach rund 40 Minuten lagen die Ardecker bei den vom früheren Holzheimer Florian Crasnaru trainierten Kombinierten noch mit 27:21 in Führung und schienen alles im Griff zu haben. Doch dann riss der Faden, und die nie aufsteckende HSG kam 17 Sekunden vor dem Schlusssignal zum schmeichelhaften Ausgleich. stn