Christian Bittkau ist noch ein relativ junger Trainer. Erst kürzlich hat er seinen B-Schein mit der Note „gut“ abgeschlossen, am Sonntag saß er zum fünften Mal als Übungsleiter auf der Bank der Holzheimer Landesliga-Handballer. Aber schon jetzt hat er Nervenschlachten erlebt, die für eine ganze Saison ausreichen: Das 19:19-Remis bei seiner Premiere gegen Petterweil, die haarscharfe 31:32-Niederlage in Oberursel, der Abstiegskrimi gegen die HSG Wettenberg II zum Abschluss der vergangenen Spielzeit – da reihte sich der Saisonauftakt der Rot-Schwarzen am Sonntagabend bei der TG Kastel nahtlos ein in die Serie von Partien, die nichts für schwache Nerven sind. Auf den letzten Drücker sicherte Kreisläufer Dominik Lazzaro den Rheinland-Pfälzern beim 26:26 (13:12) einen Punkt. Es hätten zwei sein können, weil die Holzheimer nach 41 Minuten mit 19:15 führten, genauso gut aber auch keiner, da sie erst fünf Sekunden vor Schluss den finalen Ausgleich erzielten. „Insgesamt können wir zufrieden sein mit unserer Leistung. Vor allem die Moral und die Einstellung der Mannschaft haben gestimmt. In der Endphase standen wir nämlich einige Male mit dem Rücken zur Wand, haben nicht aufgesteckt und uns wieder zurückgekämpft“, so das Holzheimer Eigengewächs auf der Bank, dem der Vorstand seit der Endphase der abgelaufenen Runde das Vertrauen schenkt.

Die Gäste kamen in der Sporthalle der Wilhelm-Leuschner-Schule gut aus den Startlöchern, führten nach einer Viertelstunde mit 6:2. Eine Führung, die allerdings nicht lange Bestand hatte. Christian Panzer, einer der ...

