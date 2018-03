Mertesdorf kommt ohne Schröder und Stein nach Kleinich

Aus unserem Archiv

Kleinich

Die HSG Mertesdorf-Ruwertal ist neben dem SV Urmitz und dem TuS Daun eine der drei Mannschaften, die in dieser Saison in der Handball-Rheinlandliga die HSG Irmenach/Kleinich/Horbruch bezwungen hat. Am Samstag (19.30 Uhr) kann der Tabellenzweite (16:6 Punkte) in der heimischen Hirtenfeldhalle Revanche an den Mertersdorfern nehmen und den achten Sieg nach Gang einfahren.