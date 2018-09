In der Handball-Verbandsliga hat sich der TV Welling im Heimspiel gegen die HSG Bad Ems/Bannberscheid II beim 24:21 (10:12)-Erfolg zwar äußerst schwer getan, die Partie nach einem Zwei-Tore-Rückstand zur Pause aber immerhin in Durchgang zwei noch gedreht. In den ersten 30 Minuten liefen die Wellinger permanent einem Rückstand hinterher. Das hatte für Trainer Achim Adams einen einzigen simplen Grund – die unzureichende Chancenverwertung: „Die HSG hat erfahrene, technisch gute Spieler in ihren Reihen, die den Ball gut laufen lassen können. Das haben sie auch ganz gut gemacht. Dennoch wären wir nie hinterhergelaufen, wenn wir nur die Hälfte unserer freien Chancen reingemacht hätten. Wir sind mindestens ein Dutzend Mal am überragenden Carsten Noll im Tor gescheitert.“ Das besserte sich aber im zweiten Abschnitt, die Maifelder legten nun mit einem 4:0-Lauf und den ersten Führungen beim 13:12 und 14:12 den Grundstein zur Wende. Doch selbst eine 17:13-Führung gab nicht jene Sicherheit, die sich Adams gewünscht hätte, denn nach 45 Minuten (18:17) waren die Gäste den Wellingern schon wieder bedrohlich nahegekommen.

Doch obwohl die Gastgeber auf Tim Eis und Niklas Mannheim verzichten mussten, waren sie personell besser aufgestellt als die Gäste und nutzten nun auch ihre physischen Vorteile, um sich doch ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.