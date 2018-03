TV Engers reicht eine gute Hälfte zum Sieg

Aus unserem Archiv

Kastellaun/Engers

Ihr erstes Rückrundenspiel in der Handball-Rheinlandliga haben sich die Frauen des Tabellenführers TV Engers sicher etwas anders vorgestellt. Obwohl der in der Meisterschaftsrunde noch unbesiegte TVE das Spiel bei der HSG Kastellaun-Simmern deutlich mit 24:13 (13:5) gewann, schlichen sich in der zweiten Hälfte viele technische Fehler in das Angriffsspiel des Spitzenreiters ein.