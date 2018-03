Die Mülheimer träumen von Hamburg

Der Spielbetrieb in der Handball-Oberliga ruht in der Hochphase der närrischen Zeit. Rheinlandpokalsieger TV 05 Mülheim ist am heutigen Samstag (19.15 Uhr, in Spenge) dennoch gefordert. Zum zweiten Mal in Folge hat sich die Mannschaft von Trainer Hilmar Bjarnason für das Achtelfinale des DHB-Amateurpokals qualifiziert. Dort wartet der TuS Spenge, Spitzenreiter der Oberliga Westfalen und Titelverteidiger im Amateurpokalwettbewerb.

Eine schwierige Aufgabe für Max Zerwas (am Ball) und den TV Mülheim: Im DHB-Amateurpokal spielt der TV beim TuS Spenge.

In den vergangenen Jahren stieß der Rheinlandpokal-Wettbewerb bei den Oberligisten auf wenig Gegenliebe. Fehlende Attraktivität und ungünstige Terminierungen waren der Grund. Ein Paradebeispiel, dass der Gewinn des Pokalwettbewerbs der Start einer aufregenden Reise sein kann, bieten die Ostwestfalen des TuS Spenge. Im Vorjahr schaffte der ehemalige Zweitligist (2001- 2008) den Sprung in das Finale, das jährlich in der großen Hamburger Barclaycard- Arena im Rahmen des Final Four der Profis ausgetragen wird. Dort setzte sich der TuS im Siebenmeterwerfen gegen den HSV Bad Blankenburg durch. Der Lohn: Einzug in den DHB-Pokal. Und dort hatte Spenge Losglück. Der THW Kiel kam nach Ostwestfalen, ein Highlight vor 1100 Zuschauern in der Spengener Schulsporthalle.

„Das ist ein ganz weiter Weg. So ein Finale in Hamburg wäre natürlich eine ganz tolle Sache für den Verein. Für uns wird es aber schon in Spenge enorm schwer. Von dem, was ich gesehen und gehört habe, erwartet uns ein körperlich starker und robuster Gegner. Deren Bilanz in der Oberliga spricht auch für sich“, sagt Bjarnason. Der TuS hat erst eines seiner 15 Saisonspiele verloren und strebt die Rückkehr in die Dritte Liga an.

Spenge verfügt über erfahrene Akteure. Allen voran Kreisläufer Oliver Tesch, der bereits jahrelang in der ersten und zweiten Bundesliga auf Torejagd ging. Zahlreiche Akteure entspringen den Jugendteams der Bundesligisten aus Lemgo und Minden. Im Rückraum läuft mit Filip Brezina ein tschechischer Juniorennationalspieler auf. „Leider hatten wir wieder Lospech, denn ein Heimspiel wäre uns wesentlich lieber gewesen und wäre in Mülheim auch gut angenommen worden. 300 Kilometer mit dem Bus an Karnevalssamstag, da würden viele der Jungs eigentlich lieber daheim bleiben. Aber jetzt ist es so, und wir fahren nirgendwo hin, um ein Spiel kampflos abzugeben. Vielleicht gelingt uns ja auch ein Überraschungserfolg, und wir dürfen uns dann über ein Heimspiel freuen“, meint Hilmar Bjarnason. Lutz Klattenberg