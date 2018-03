TuS Koblenz startet mit der Vorbereitung

Fußball-Regionalligist TuS Koblenz nimmt am Montag wieder das Training auf. Trainer Petrik Sander bereitet seine Mannschaft ab 14 Uhr rund ums Stadion Oberwerth für die Mission Klassenverbleib vor.

Die Vorbereitungszeit ist kurz, bis zum Wiederbeginn nach der Winterpause sind es weniger als vier Wochen, das Nachholspiel im Stadion Oberwerth gegen die Stuttgarter Kickers steigt am 3. Februar (15.30 Uhr). Personell gibt es im Kader wenig Bewegung: Torwart-Ikone Dieter Paucken hat sich offiziell beim Oberligisten FV Engers abgemeldet und möchte sich gerne wieder seinem ehemaligen Verein anschließen. „Ja, er wird beim Auftakt mittrainieren“, sagt Peter Schilling, Leiter des Seniorenspielbetriebs in Koblenz. Derweil droht der Verlust von Angreifer Erik Wekesser. Sander bestätigt: „Es gibt eine Anfrage, der Spieler möchte sich gerne verändern.“ Das erste Testspiel der TuS steigt am Samstag (14 Uhr) auf dem Oberwerth: Gegner ist der Bezirksligist FC Metternich.

Während die sportliche Situation der TuS (16. Tabellenplatz) prekär ist, steht dem Traditionsverein vom Deutschen Eck zudem auch finanziell mal wieder das Wasser bis zum Hals. Trainer Sander hatte in der Woche vor Weihnachten eine düstere Prognose abgegeben, dem widersprach der Vorstand ein Stückweit nur wenige Tage später trotz kurzfristiger Verbindlichkeiten in sechsstelliger Höhe. Während der Coach drastische Worte wählte („Wir sind kurz vorm Ertrinken“), bezifferte Präsident Arnd Gelhard die Chancen, dass der Verein die drohende Insolvenz doch noch abwenden kann, auf „70 zu 30“. Sander ergänzt: „Wir alle geben unser Bestes. Bei derlei Dingen kann ich aber nur bedingt mithelfen.“ Nils Wiechmann, bei der TuS zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit, sagt nun: „Wir sind optimistisch, dass wir bis Ende Januar unsere Ziele erreichen werden und dann bis zum Saisonende über die Runden kommen. Wir haben zusätzliche Gelder generieren können, die wir so nicht eingeplant hatten.“ bhm