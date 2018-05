Die torreichste Partie des letzen Spieltags in der Fußball-Oberliga ging auf dem Kunstrasen im Dillinger Stadtteil Diefflen über die Bühne. 5:4 (2:0) gewann der heimische FV dort. Leidtragender war der FC Karbach in einem Spiel, das in der Nachspielzeit entschieden wurde. Karbach beendet die dritte Saison in der Oberliga auf dem zehnten Platz mit 44 Punkten, die Gastgeber dürfen sich mit 63 Punkten über den Titel „Best of the Rest“ freuen, denn sie wurden Fünfter hinten den großen Vier Homburg (Meister mit unglaublichen 96 Punkten), Pirmasens (spielt nun die Aufstiegsrunde zur Regionalliga), Kaiserslautern II und Eintracht Trier.

Für Karbach endete die Runde mit einer Begegnung, die alles hatte, das auch die Saison der Vorderhunsrücker hatte: Höhen und Tiefen. Während die komplette Saison mit dem Klassenerhalt gut endete, ...

