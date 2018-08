Die SG Eintracht Mendig/Bell und SG 2000 Mülheim-Kärlich warten weiter auf den ersten Saisonsieg in der Fußball- Rheinlandliga. Im Derby trennten sich die beiden Lokalrivalen an der Mendiger Brauerstraße mit einem leistungsgerechten 1:1 (0:0)-Unentschieden. Dass die Hausherren überhaupt den ersten Punktgewinn der Saison feiern konnten, war Kapitän Florian Schlich zu verdanken, der mit seinem Tor in der dritten Minute der Nachspielzeit den beinahe perfekten Einstand von Mülheims Last-Minute-Neuzugang Sebastian Mintgen verhinderte, der sein neues Team in Führung gebracht hatte.

90 ereignisarme Minuten bekamen die rund 220 Zuschauer im ersten Heimspiel der Saison an der Mendiger Brauerstraße zu sehen. Beiden Mannschaften war die Verunsicherung nach dem schlechten Start deutlich anzumerken, ...

Lesezeit für diesen Artikel (542 Wörter): 2 Minuten, 21 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.