Wenn die Rheinlandliga-Fußballer der SG Neitersen/Altenkirchen am heutigen Montagabend zum „offiziellen“ Start in die Vorbereitung auf die neue Saison zusammenkommen, fangen sie nicht bei Null an. Im Grunde genommen sind die Spieler nämlich schon seit drei Wochen dabei, ihre Fitness auf ein Level zu bringen, das es Spielertrainer Lukas Haubrich erlaubt, den Fokus bis zum Saisonstart ausschließlich aufs Fußballerische legen zu können. Auch der der zweite Rheinlandligist aus dem Kreis Altenkirchen, die SG Malberg/Rosenheim, wetzt schon wieder über den Platz, Volker Heun bat seine Mannen am vergangenen Montag zur ersten gemeinsamen Trainingseinheit. Bis zum ersten Spieltag am letzten Juli-Wochenende werden es dann fünf Wochen sein, in denen der neue Trainer Zeit hat seine Jungs auf Vordermann zu bringen.

Nach der ersten Trainingswoche spart Heun nicht mit Lob. Das gilt allerdings nicht seinen Spielern, sondern seinem Vorgänger Michael Boll. „Man merkt, dass er in den Jahren hier hervorragende Arbeit ...

Lesezeit für diesen Artikel (616 Wörter): 2 Minuten, 40 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.