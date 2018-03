Auf dem Platz begegnen sie sich erst am Samstag (Anstoß: 17.30 Uhr, Kunstrasen Tarforst), doch es gab in der Fußball-Rheinlandliga zuletzt durchaus Verbindungen zwischen dem FSV Trier-Tarforst und den Eisbachtaler Sportfreunden. Vor zwei Wochen schockten die FSV-Kicker Tabellenführer TSV Emmelshausen, den sie überraschend deutlich mit 3:0 abfertigten. Damit war alles angerichtet für das mit großer Spannung erwartete Topduell zwischen den schwächelnden Hunsrückern und den auf Platz zwei lauernden Eisbachtalern. Letztlich kam vergangenes Wochenende nach langem Hickhack aber alles anders. Das Spitzenspiel wurde freitags kurzfristig abgesagt, am Sonntag unterlag Tarforst bei TuS Koblenz II mit 0:2 – und verhalf der Reserve vom Oberwerth so zum Sprung an die Spitze.

„Diese Konstellation hat sicher ihr Gutes“, sagt Eisbachtals Trainer Marco Reifenscheidt, der die Dinge trotz der für sein Team ärgerlichen, weil kurzfristigen Absage vor Wochenfrist nimmt, wie sie sind. Zugleich ...

