SG Mudersbach legt los – Hilchenbach soll Heimstärke zu spüren bekommen

Aus unserem Archiv

Mudersbach

Nach dreieinhalbwöchiger Vorbereitungsphase unter anderem mit Trainingseinheiten in der Halle und in Niederschelden nimmt die SG Mudersbach/Brachbach den Spielbetrieb in der Fußball-Kreisliga A Siegen-Wittgenstein wieder auf. „Wir haben eine tolle Hinrunde gespielt. Ziel ist, so lange wie möglich oben dabei zu bleiben.