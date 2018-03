Uwe Deckenbrock trainiert wieder den SV Dernau

Ab sofort ist Uwe Deckenbrock wieder Trainer des Fußball-A-Ligisten SV Blau-Gelb Dernau. Er übernimmt das Amt von Dierk Schlottau, an den er seinen Posten nach dem vierten Spieltag übergeben hatte. Unterstützung erhält Deckenbrock von Jörn Kreuzberg, der vom Landesligisten VfL Rheinbach an die Ahr wechselt. Er folgt damit seinem Bruder David und wird Dernau als Co-Trainer und Spieler im Kampf um den Klassenverbleib unterstützen.

Uwe Deckenbrock tritt seine dritte Amtszeit in Dernau an.

Foto: SV Dernau

Änderungen gibt es auch im Kader: Vom Rheinlandligisten TuS Oberwinter wechselt Yanik Saess nach Dernau. Er kommt im Tausch für Enrico Dresen, der nach Oberwinter geht.

Die Zusammenarbeit von Schlottau und Dernau hat sich letztlich nicht so entwickelt, wie von beiden Seiten erhofft. Schlottau hatte die Mannschaft am vierten Spieltag übernommen, nachdem Uwe Deckenbrock aus beruflichen und privaten Gründen eine Auszeit nehmen musste.

„Damals galt die Absprache, dass wir uns mit Dierk Schlottau im Winter noch einmal zusammensetzen wollten, um zu sehen, wie es gelaufen ist und ob wir zusammen weitermachen“, erklärt der Dernauer Pressesprecher Rolf Schmitt. Die Bilanz fällt bescheiden aus: In zehn Spielen gab es nur zwei Siege und dafür acht Niederlagen. Somit rangiert die Mannschaft als Tabellenzwölfter nur unmittelbar vor den Abstiegsplätzen. „Das ist zum Teil unglücklich gelaufen, es waren auch knappe Niederlagen dabei“, schränkt Schmitt ein.

Aber so richtig zusammengepasst hat es offenbar nicht. So bilanziert Schlottau: „Ich bin sehr gut aufgenommen und unterstützt worden, aber nicht wirklich angekommen, da die Zeit zu kurz war und die positiven Ergebnisse ausgeblieben sind. Das Vertrauen des Vereins ist nicht mehr vollends vorhanden, dass die Mannschaft und ich noch gemeinsam die sicherlich notwendigen positiven Ergebnisse erzielen können. Daher haben der Verein und ich uns entschieden, die Zusammenarbeit zu beenden.“

Schmitt ergänzt: „Leider musste der Vorstand aufgrund der Tabellensituation reagieren. Der SV Dernau hofft, durch die Rückkehr von Uwe Deckenbrock einen Impuls bei der Mannschaft zu setzen, damit nicht vier Jahre Aufbauarbeit durch einen Abstieg in die B-Klasse zunichtegemacht werden. Nun ist die Mannschaft gefordert, in die Erfolgsspur zurückzukehren und nach der Winterpause die noch fehlenden Punkte einzufahren.“ Die Trennung erfolgte ohne Missklang, Vorstand und Mannschaft verabschiedeten den scheidenden Trainer mit Weinpräsenten, hinzu kamen gegenseitige gute Wünsche.

Deckenbrock kennt Verein und Mannschaft nur zu gut. So konnte und wollte er in der aktuellen Situation auf Anfrage in dieser Situation auch nicht Nein sagen: „Das ist für mich auch eine Herzensangelegenheit. Ich kenne die Mannschaft gut, und mit dem Vorstand bin ich befreundet“, erklärt der 52-Jährige, der darum schnell zusagte: „Selbst wenn mir die fußballfreie Zeit gut gefallen und auch gutgetan hat.“ Was ihm die Zusage außerdem erleichtert hat, ist der Umstand, dass er ihm künftig Jörn Kreuzberg als Co-Trainer zur Seite steht: „Das ist ein Vorteil. Sollte es für mich mal beruflich zu eng werden, kann ich mich auf ihn verlassen.“

Zuletzt war Deckenbrock seit 2012 beim SV Dernau, mit dem er 2016 in die A-Klasse zurückgekehrt ist. Davor hatte er von 2000 bis 2006 in Dernau sportlich die Verantwortung, ehe er für ein Jahr die SG Bad Neuenahr/Ahrweiler trainierte und dann von 2007 bis 2012 bei der SG Westum/Löhndorf war.

Seine Laufbahn als (Spieler-) Trainer hatte der ehemalige Spieler beim Ahrweiler BC und SC Sinzig mit 27 Jahren begonnen, als er beim SC Sinzig Rudi Schäfer beerbte. Es folgten fünf Jahre beim SC Niederzissen, ehe seine erste Dernauer Zeit begann. Nun steht er vor seiner dritten. Die soll erst einmal nur bis zum Saisonende dauern. Danach, so Deckenbrock, müssen man weitersehen. red, map

Die Vorbereitung des SV Dernau auf die zweite Saisonhälfte beginnt am 20. Januar.