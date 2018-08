Zu ihrem ersten Heimspiel in der noch sehr jungen Saison der Kreisliga A Koblenz erwarten die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen (weiße Trikots) am Freitagabend um 19.30 Uhr auf dem Rasenplatz am Flürchen den VfR Eintracht Koblenz. Die Gäste von der Karthause, in der vergangenen Saison Vizemeister vor den Kannenbäckerstädtern, greifen erst jetzt ins Geschehen ein und zählen wie die Gastgeber zu den Titelfavoriten, nachdem der übermächtige FV Rübenach in die Bezirksliga aufgestiegen ist und nicht mehr im Weg steht. Die SF Höhr-Grenzhausen sind mit einem 2:2 in Weitersburg gestartet.

„Das war schon mal besser als im Vorjahr, da haben wir zum Auftakt in Kesselheim verloren“, sah Betreuer Klaus Herkenroth das Ergebnis trotz verspielter 2:0-Führung positiv. gh Foto: Wolfgang ...

