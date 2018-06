Die SG Illerich/Landkern setzt auf eine interne Lösung bei der Besetzung des Trainerpostens: Der Illericher Matthias Bauermann wird den Klub aus der Fußball-Kreisliga B Nord als Spielertrainer übernehmen. Sein Vorgänger Frank Brauer hatte nach zwei Jahren beim Eifel-Verein abgedankt.

„Wir setzen volles Vertrauen in Matthias, er ist in der Mannschaft sehr akzeptiert“, sagt der Vorsitzende des SV Illerich, Andreas Fuchs. In der abgelaufenen Spielzeit hielt Illerich/Landkern als Tabellenvorletzter die ...