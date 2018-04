1:0 gegen Morshausen: Elfmeter entscheidet in Emmelshausen

Derbysieg für den TSV Emmelshausen II in der Kreisliga A Hunsrück/Mosel: Durch ein Elfmetertor von Kapitän Lukas Seis nach 26 Minuten gewann die Rheinlandliga-Reserve gegen die SG Morshausen/Beulich/Gondershausen mit 1:0 (1:0). „Wir hätten zu dem Zeitpunkt des 0:1 schon 2:0 führen müssen. Stattdessen haben wir einen dummen Strafstoß verursacht“, sagte Gäste-Coach Keven Zimmermann. „Wie so oft haben wir wieder das Toreschießen vergessen.“ TSV-Spielertrainer Jochen Volk konnte da nicht wirklich widersprechen: „Wir waren eigentlich nur in der Verteidigung. Sie haben ständigen Druck auf uns ausgeübt und hatten richtig gute Möglichkeiten.“ Zimmermann zählte acht, „darunter drei Hundertprozentige.“ Sein Fazit des Abends auf dem Emmelshausener Kunstrasen: „Schade für meine Jungs.“ Volk war zwar nicht zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft – mal abgesehen mit der von A-Junioren-Keeper Jonas Frohs, der in einigen Situationen glänzend agiert habe – nahm es aber gelassen. „Morgen redet keiner mehr drüber, wie der Sieg zustande kam. Es ist schön, dass wir mal Glück hatten. Es war in dieser Saison auch schon andersrum.“

Tor: 1:0 Lukas Seis (26./Foulelfmeter). ter

