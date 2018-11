Am Samstag muss der SV Anadolu Spor Koblenz in der Fußball-Bezirksliga Mitte zur SG Liebshausen und will dort zumindest einen Punkt entführen. Knapp drei Stunden später gastiert der FC Cosmos Koblenz im Vinxtbachtal bei der SG Gönnersdorf und möchte mit einem Erfolgserlebnis die Heimreise antreten. Beim Abstiegskandidaten in Müden versucht der FV Rübenach, durch einen Sieg den zweiten Dreier in Folge einzufahren. Nach dem 1:0 gegen Primus Kirchberg will Ata Spor Urmitz in Laubach zeigen, dass der Sieg kein Zufall war. Zum Gipfeltreffen kommt es in Kirchberg, wenn der Spitzenreiter den Tabellenzweiten FC Metternich empfängt. Die SG Mülheim-Kärlich II wird sich in Oberwesel bemühen, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen.

SG Liebshausen. SV Anadolu Koblenz Sa., 14.30 Uhr Durch das 3:3 gegen Mülheim-Kärlich II hat Anadolu seine weiße Weste auf eigenem Platz gewahrt, kommt aber nicht so richtig von der ...

