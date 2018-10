Die C-Klasse Birkenfeld West spielt für den Rest der Saison nur noch mit zehn Mannschaften. Die SG Hochwald Rinzenberg hat ihre zweite Mannschaft nämlich vom Spielbetrieb zurückgezogen, so dass die ohnehin kleinste C-Klassen-Staffel des Kreises Birkenfeld noch dünner besetzt ist und gerade noch eine zweistellige Mannschaftszahl erreicht. Von diesen noch zehn Mannschaften kämpfen faktisch fünf um den Titel beziehungsweise den zu Aufstiegsspielen berechtigenden zweiten Platz.Das Spitzenspiel des vergangenen Spieltages hat die SG Niederhambach/Schwollen II gegen den SV Wilzenberg-Hußweiler 2:0 gewonnen. Jonah Schuster und Ralf Theis entschieden das Derby in Schwollen in der letzten Viertelstunde zu Gunsten der Gastgeber. In der Mitte-Staffel hat die SG Idarwald II mit einem 9:0 gegen die Spvgg Hochwald II ihre Spitzenposition gegenüber dem TuS Breitenthal II verteidigt. Allerdings gewannen auch die Breitenthaler deutlich: 8:1 gegen den SV Nohen II. In der Ost-Staffel hat der FC Rhaunen seine weiße Weste behalten. Das 5:2 gegen die Spvgg Wildenburg II war der zwölfte Sieg im zwölften Spiel.

C-Klasse Birkenfeld Ost ASV Langweiler/Merzweiler II - SV Mittelreidenbach II 5:0 (0:0). Tore: 1:0 Christopher Schneider (50.), 2:0 Fabian Kuhn (53.), 3:0 Christian Fritz (67.), 4:0 Yannick Pagliarulo (68.), 5:0 Sebastian ...

