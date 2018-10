Überraschung am Dienstagabend: Schlusslicht Karadeniz Bad Kreuznach gewann in der Fußball-Bezirksliga sein Heimspiel gegen den drittplatzierten FC Brücken 2:0 (2:0). In der Schlussminute vergab Serkan Kural bei einem Foulelfmeter sogar noch das 3:0. Die Gäste waren in der ersten Hälfte feldüberlegen, ohne aber zwingend zu sein.

Die Chance zur Führung ließ Pascal Geibel aus. Er scheiterte mit einem Foulelfmeter an Karadeniz-Schlussmann Ercan Oduncu (28.). Die nachfolgende Ecke köpfte Sven Schilling vorbei. Mit eklatanten Abwehrfehlern ermöglichte der ...

