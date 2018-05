Eine kuriose Spielabsage gab es in der B-Klasse Birkenfeld Ost in Berschweiler, wo Eintracht Nahe Mitte den SC Kirn-Sulzbach empfangen sollte. Der SC Kirn-Sulzbach reiste laut Abteilungsleiter Mike Porger in Berschweiler an und wurde dort informiert, dass wahrscheinlich nicht genug Spieler der Gastgeber anwesend seien. Die Befürchtung bewahrheitete sich und so fuhr der SCK ohne Spiel, aber mit drei Punkten im Gepäck wieder weg. Außerdem besiegte die Spvgg Fischbach den TuS Mörschied II mit 3:1, so dass nun die Spvgg Hochwald alleiniger Spitzenreiter und die Spvgg Teufelsfels neuer Tabellenzweiter ist.

SV Niederwörresbach II - SG Bergen/Berschweiler 1:5 (0:1). Eine absolut unterirdische Vorstellung, in der nicht zu erkennen war, dass ein Sieg nochmal Tuchfühlung zur SG bedeutet hätte, bescheinigte Trainer Christian ...

Lesezeit für diesen Artikel (413 Wörter): 1 Minute, 47 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.